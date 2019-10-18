Beşar Esad, Putin'in özel temsilcisiyle görüştü: Türk, ABD'li ve diğer yasadışı kuvvetler topraklarımızdan çekilmelidir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisiyle görüştü. Toplantıda Suriye'deki ateşkes ve bölgedeki ABD ve Türkiye askerlerinin çekilmesi konuşuldu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentiyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le görüştü.

Toplantıda Suriye'de, özellikle El Cezire bölgesindeki ve Türkiye'nin harekatındaki gelişmeler gözden geçirildi.

Beşar Esad , mevcut ve gelecekteki çalışmaların tamamının "Türk, ABD'li ve diğer yasadışı kuvvetlerin tüm Suriye topraklarından işgal kuvvetleri olarak çekilmesine" odaklanması gerektiğini vurguladı. Esad, ''Suriye halkı, mümkün olan her şekilde direnme hakkına sahiptir'' dedi.

Rus delegasyonu, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladı. Rusya, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden, Suriye'deki savaşı sonlandırma çabalarını etkileyen ve durumu daha da karmaşık hale getiren herhangi bir adım veya eylemi reddettiğini yineledi.

Toplantıda ayrıca anayasa tartışma komitesinin ilk toplantısına yönelik hazırlıklar ele alındı. Devlet Başkanı Esad ve Lavrentiyev, bu hazırlıkların ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Görüşmelerde Anayasa komitesinin başarısı için en önemli faktörün, çalışmalarında herhangi bir dış müdahalenin bulunmaması ve tüm tarafların komitenin bağımsızlığına saygı göstermesi olduğu vurgulandı.