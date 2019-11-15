Beşar Esad: Kürt güçleri ikna etmeye çalışıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürt güçleri bölgenin özelliklerini dikkate alan programlar dahilinde ordu saflarına katmaya hazır olduklarını söylerken, 'Ancak resmi olduğunu düşündüğümüz yanıta göre Kürt güçler, şu anda Suriye ordusuna katılmaya hazır değil ve bu bölgelerdeki silahları elde tutma niyetindeler' dedi.

Sputnik ve Rossiya 24'e konuşan Suriye Beşar Esad, 22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında mutabakat yapılmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı'nın YPG üyelerini bölgenin özelliklerini dikkate alan programlar dahilinde ordu saflarına katmaya hazır olduğunu resmen açıkladığını anımsattı.

"Ancak resmi olduğunu düşündüğümüz yanıta göre Kürt güçler, şu anda Suriye ordusuna katılmaya hazır değil ve bu bölgelerdeki silahları elde tutma niyetindeler" diyen Esad, "Şu anda Suriye-Rusya işbirliği kapsamında, Kürt güçlerin orduya katılmasının ve Türk işgalcilere karşı ortak mücadelenin bu unsurların eylemleri nedeniyle kaybedilen Suriye'nin kuzeyindeki toprakları geri almak için doğru tutum olacağı konusunda Kürt güçleri ikna etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Esad, mutabakatın tamamen uygulanması için Rusya'yla işbirliği yaptıklarını, mutabakat uygulamaya koyulduktan sonra Türklere kesinlikle "Haydi, güçlerinizi çekin" diyeceklerini ifade etti.

'FEDERASYONDAN ARAPALAR SÖZ EDEBİLİR'

Esad, Suriye'nin kuzeyinde federasyon kurulmasından ancak Arapların söz edebileceğini, zira bu bölgelerde Kürt çoğunluğun bulunmadığını söyledi.

Kürtlerin büyük bölümünün Suriye'de on yıllardır sorunsuz bir şekilde yaşadığını belirten Esad, "Ayrılıkçı fikirler, bazı siyasi anlamda radikal gruplarda görülüyor. Bu fikirlerden bazıları Kürtlerin yönetiminde federasyon ve özerklik kurulmasıyla ilişkili. Daha önce söylediğim gibi, Suriye'nin kuzeydoğusu bir Arap bölgesi. Eğer birileri federasyon kurma hakkında konuşuyorsa, bunlar Araplardır zira onlar o bölgede çoğunluk durumunda, bu aşikâr" ifadelerini kullandı.