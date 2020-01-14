Berlin'de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anması

Almanya Komünist Partisi (KPD) kurucuları ve Alman işçi sınıfının devrimci önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht katledilişlerinin 101. yıl dönümünde Almanya'da kitlesel yürüyüşle anıldı.

Almanya Komünist Partisi (KPD) kurucuları ve Alman işçi sınıfının devrimci önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht katledilişlerinin 101. yıl dönümünde, LLL (Luxemburg-Liebknecht-Lenin) adı verilen ve 10 binden fazla kişinin katıldığı kitlesel yürüyüşle anıldı.

Türkiye Komünist Partisi, Alman Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi ile birlikte oluşturulan kortejde yerini aldı. Yürüyüş esnasında TKP üyeleri ''Barbarlığa karşı Sosyalizm, Sosyalizm için Devrim, Devrim için Parti“ yazılı pankartı taşıdı. Yürüyüş, Berlin’in Friedrichsfelde bölgesinde bulunan sosyalistler mezarlığında sona erdi.

KONFERANS DÜZENLENDİ

Yürüyüşün bir gün öncesinde ise alman ''Junge Welt“ gazetesinin organize ettiği geleneksel Rosa Luxemburg Konferansı gerçekleşti. Türkiye Komünist Partisi de Almanya örgütünün açtığı bilgilendirme standı ile temsil edildi. 25. kez düzenlenen konferansın ana başlıkları ise ''Sokağın gücü, Gelecek için mücadele ve Sistem sorununu çözmek“ oldu. Ana oturumun başlığı ise ''İltica, Göç ve Sınıf mücadelesi“ idi. Konferansa gün boyunca 3 binin üzerinde katılım olduğu belirtildi.