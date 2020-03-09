Berlin’de 8 Mart kutlandı

Almanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Berlin'de düzenlenen yürüyüşte yükselmekte olan göçmen düşmanlığına da dikkat çekildi. EylemeTürkiye Komünist Partisi Berlin Örgütü de katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Leopoldplatz’ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

8 Mart için düzenlediği film gösteriminden sonra saat 14.00’te başlayan yürüyüşe Türkiye Komünist Partisi (TKP) Berlin Örgütü de katıldı. Alexanderplatz’a kadar yaklaşık 2 buçuk saat süren yürüyüş, müzik eşliğinde ve kutlama havasında geçti.

Yürüyüş boyunca açılan pankartlarla, Berlinliler eşit işe eşit ücret ve kadın sömürüsünün sonlanması taleplerini dile getirdi. Almanya’da yükselmekte olan göçmen düşmanlığına da dikkat çekilen etkinlikte, kadınların kurtuluşunun göçmenlerin kurtuluşundan bağımsız olmadığı vurgulandı ve faşist AfD partisinin kapatılmasını talep eden dövizler taşındı.

Yürüyüşe TKP dışında DKP (Alman Komünist Partisi) ve KKE (Yunanistan Komünist Partisi) gibi komünist partiler ve Alman parlamentosundan SPD, Die Grünen (Yeşiller) ve Die Linke (Sol Parti) de katılım gösterdi.