Belçika imamlarını kendi eğitecek

Belçika hükümeti, ülkedeki Müslüman toplulukları 'yabancı etkilerden korumak için', imamların kendi ülkesinde yetiştirilmesini kararlaştırdı. Tartışmayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberleri tetiklemiş görünüyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, hükümetin desteğiyle hazırlanan imam eğitimi programı Şubat ayından itibaren, Leuven Katolik Üniversitesi'nde (KU Leuven) başlayacak.

Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları sonrası ortaya atılan "imamların Belçika'da devlet kontrolünde yetiştirilmesi" önerisi, geçen ay Türkiye tarafından 40 yeni imam gönderileceği haberleri ile yeniden tartışılmaya başlandı.

Siyasi partilerin birçoğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, somut bir karar bulunmadığı gerekçesiyle bu haberleri yalanladı. Ancak Belçika hükümeti, başta Türk imamlar olmak üzere, yurt dışından halen din görevlilerinin, toplumu olumsuz etkilediği görüşünde.

Brüksel saldırıları sonrası oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu, Suudi Arabistan destekli Brüksel'deki Ulu Cami'nin ülkede aşırı muhafazakar "Vahabi İslamı" anlayışının yayılmasına katkı sağladığını açıklamıştı. Belçika Devlet Güvenliği Kurumu'nun raporunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Türk rejiminin uzun kolu" olduğu öne sürüldü.

Raporda Diyanet'e bağlı imamların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşıtlarını, "devlet düşmanı" olarak göstererek, Belçika'daki Türk toplumu içinde kutuplaşma yarattığı belirtildi.

DEVLET GÖREVLENDİRECEK

Flaman hükümetinin bakanlarından Bart Somers yabancı imamların Belçika'daki faaliyetlerinin "istenmeyen ve sürdürülemez bir durum" olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, Belçika'da kapsamlı ve devlet kontrolünde bir imam eğitimi önerisi, geniş kesimlerce dillendirildi.

Federal Adalet Bakanı Koen Geens, geçtiğimiz günlerde, Belçika'daki imamlara yönelik "herhangi bir yabancı etkiyi azaltmak için" imam eğitimine başlanacağını duyurmuştu.

Bu amaçla, federal hükümetin öncülüğünde İslami Çalışmalar Akademisi (AFOR) ve KU Leuven arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Adalet Bakanı Geens, Belçika'daki Müslüman örgütleri ile yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi. Leuven Üniversitesi İlahiyat ve Din Bilimleri Fakültesi tarafından koordine edilen imam eğitimine Şubat ayından itibaren başlanacak.

Eğitimi tamamlayan imamlar, Belçika devleti tarafından tanınan camilerde görevlendirilecek.