BBC 450 kişiyi işten çıkaracak

İngiliz yayın kurumu BBC 'tasarruf' kapsamında 450 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

BBC’den yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022 yılına kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

Newsnight programı için üretilen yapımların sayısının azaltılacağı ifade edilen açıklamada, BBC 2, BBC Radyo 5 ve BBC Dünya Servisi'nde de bazı pozisyonların kapatılacağı söylendi.

BBC News Direktörü Fran Unsworth, BBC’nin geleneksel yayından dijital yayına geçiş yaptığını belirterek, "BBC’nin izleyici kitlesinin değişimi ile yüzleşmesi gerekiyor. BBC News’in gelecek 10 yılını önemli miktarda tasarruf yapabileceğimiz şekilde yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Kaynaklarımızın çok büyük kısmını geleneksel çizgideki yayıncılık için harcarken, dijitale yeteri kadar harcamıyoruz" dedi.

İngiltere'deki Ulusal Gazetecilik Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri Michelle Stanistreet ise "Bu son derece zararlı tenkisatlar BBC’nin varlığı için tehlike" dedi.

BBC News, 1700’ü İngiltere dışında olmak üzere, toplam 6 bin kişiyi istihdam ediyor.