Batı'nın eylemlerde ölü sayısı iddialarına Tahran'dan ret

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, benzin zammı protestolarında Batılı insan hakları örgütlerinin yüzlerce, Trump'ın binlerce kişinin öldüğü iddialarını 'tamamen yalan' diyerek reddetti.

İran'da benzin fiyatlarına yapılan yüzde 50 zammın ardından 15 Kasım'da başlayan gösterilerde Batılı kaynakların binlerce kişinin öldüğü iddialarına İran'dan yanıt geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İran devlet televizyonunda açıklama yapan Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, iddiaları "tamamen yalan" diyerek reddetti.

İsmaili, "Düşman gruplar tarafından verilen sayıların ve rakamların tamamen yalan olduğunu, istatistiklerle aralarında ciddi farklılıklar olduğunu açıkça ilan ediyorum" dedi.

İddia edilen sayının "tamamen uydurma" olduğunu belirten İsmaili, "Verdikleri isimler de yalan. İçlerinde hâlâ sapasağlam hayatta ya da doğal yollardan ölmüş olanlar var" diye konuştu.

İsmaili iddiaları ortaya atan yabancı örgütleri ve medyayı bu konuda propaganda yayını yapan işbirlikçiler olmakla suçladı.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün protestolarda yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı iddiasını da yalanlayan Yargı Erki Sözcüsü, gözaltına alınanların çoğunun masumiyetleri saptanarak serbest bırakıldığını, Tahran'da halen gözaltında tutulanların sayısının 300'ü geçmediğini savundu.

'ABD'NİN İNSAN HAKLARINI SAVUNDUĞU İDDİALARI YALAN'

ABD'nin tutumunu sert dille eleştiren İsmaili, "Amerika'nın insan haklarını savunduğu iddiaları yalan. Kilometrelerce uzaktan, uydu servislerini ve interneti yakıp yıkmak, masum insanları öldürmek ve çürük iddialarda bulunmak için kullanıyor" dedi.

Zamma itirazını dile getirmek için sokağa çıkanları haydut ya da isyancı olarak değerlendirmediklerini belirten İsmaili, "Yargı açısından bakıldığında benzin fiyatlarındaki artışı protesto edenlerin bir kısmı fiyatlardan endişe duyduğunu belirtiyor. Bunlarla tahrip ve yakıp yıkma eylemlerine karışan, kaos çıkartan kişilerin safları aynı değildir" sözlerini kaydetti.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, ellerine geçen bilgilere dayanarak, daha önce 161 olarak açıkladığı ölü sayısını pazartesi günü "en az 208"e çıkarırken gerçek rakamın çok daha büyük olması gerektiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da, bugün NATO zirvesi için bulunduğu Londra'da açıklama yaparken, "Biz burada konuşurken belki de İran binlerce ve binlerce kiyi öldürüyor" iddiasını ortaya atmıştı.