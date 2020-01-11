Batı Yunanistan'da göçmen teknesi battı: 12 ölü

Yunanistan Sahil Güvenliği, İyon Denizi'nde bir teknenin batmasının ardından 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yunanistan Sahil Güvenliği, İyon Denizi'nde bir göçmen teknesinin batmasının ardından Paksu Adası'nın güneybatısında 12 cansız bedenin çıkarıldığını duyurdu.

Associated Press'e (AP) konuşan sahil güvenlik sözcüsü, 21 göçmenin denizden kurtarıldığını kaydetti. Sözcü, ilk rapora göre teknede 50 kişinin bulunduğunu belirtti.

Göçmenlerin yaşı, cinsiyeti ve uyruğuna dair bilgi verilmedi.

Sahil güvenlik, bu sabah saat 9.15 sıralarında botta bulunan birinin 112 acil numarasını aradığını aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının dört ticari gemi, altı sahil güvenlik botu ve bir helikopterle devam ettiğini kaydedildi.