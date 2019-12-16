Batı Afrika kıyılarında petrol tankerine korsan saldırısı

İngiliz denizcilik şirketi Union Maritime, Batı Afrika yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

İngiltere merkezli Union Maritime firması, Batı Afrika açıklarında bir petrol tankerinin korsan saldırısına uğradığını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada geminin pazar günü Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'nun başkenti Lome'ye doğru seyrederken saldırıya uğradığı belirtildi.

Dryad Global deniz güvenliği risk yönetimi şirketine göre, altı korsan, geminin 20 Hint asıllı mürettebatını kaçırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raviş Kumar, yaptığı açıklamada geminin 20 Hintli mürettebat üyesinin kaçırılmasıyla ilgilendiklerini söyledi.

Kumar, "Rehinelerin güvenliği her şeyden önemlidir. Nijeryalı yetkililer ve diğer kurumlarla yakın zamanda yaşanan olaylarla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakanlığa göre, bu, yakın zamanda bölgede Hint uyruklu gemicilerin kaçırıldığı üçüncü olay. En son, Aralık ayında Nijerya kıyısında Nave Constellation gemisinden 19 Hint vatandaşı kaçırılmıştı.