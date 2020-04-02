'Başkanlık Sarayları karantina için kullanılsın'

Mısır'da halk devlet başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin lüks başkanlık saraylarının karantina merkezi olarak kullanılması için Twitter üzerinden kampanya başlattı.

BBC'nin haberine göre "Sisi'nin sarayları karantina için kullanılsın" başlıklı hashtag Mısır'da gün içinde hızla popülerleşti.

Geçtiğimiz günlerde Mısır'a yurtdışından gelen vatandaşların karantina süreçlerine dair bir tartışma yürümüştü. Kahire Havaalanı yakınında beş yıldızlı bir otelde karantinaya sokulan gurbetçilerden kalış masraflarını kendileri ödemeleri istenmiş, olay sosyal medyada büyük tepki doğurmuştu. Bunun üzerine Çarşamba günü Başkan Sisi geri adım atarak, masrafların devletçe karşılanacağını açıkladı.

Mısır, Afrika kıtasında Kovid-19 kaynaklı ölümlerin şu ana kadar en yoğun yaşandığı ülke. Toplamda 41 vatandaşını kaybeden Mısır'da bugüne kadar 656 kişide virüs tespit edildi.

Sisi, geçtiğimiz yıllarda kendisine yaptırdığı milyonlarca dolarlık saraylar nedeniyle eleştirildiğinde, "bunları kendim için değil Mısır için yaptırıyorum" demesiyle biliniyor.

BİZDE DE SARAY VAR

2017 yılında Sözcü'de yer alan bir habere göre Ankara Beştepe'de Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı da, etrafındaki ek hizmet binaları ile beraber 3 milyar liraya (yaklaşık 450 milyon dolar) maloldu.

Erdoğan'ın da kendi açıklamalarına göre Sarayında toplam 1150 oda bulunuyor.