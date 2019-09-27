Barzanici Rudaw, 'Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi'ni duyurdu

Irak Kürdistan Demokrat Partisi-Barzani’nin yayın organı olarak bilinen Rudaw’da yayımlanan habere göre Suriye’de federal cumhuriyet kurulmasını amaçlayan bir inisiyatif kuruldu.
Haberde inisiyatifin “Suriyeli siyasetçi, akademisyen, aydın, ekonomist, gazeteci ve Suriye ordusundan ayrılan üst düzey subayların bulunduğu bir grup” tarafından oluşturulduğu ve adının “Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi” olduğu belirtildi. Habere göre 18 maddeden oluşan bir deklarasyon yayımlayan inisiyatif amacını “bir an önce Federal Suriye Cumhuriyeti’nin ilanı” olarak açıkladı.
Haberde deklarasyonun “Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ülkede yaşayan tüm bileşenlerin haklarına” vurgu yaptığı ileri sürülerek ayrıca Suriye’nin kuzeyinin “güvenliği”ne dikkat çektiği belirtildi.
Deklarasyon metninde “uluslararası topluma sivillerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması” çağrısında bulunulduğu da kaydedildi.
Haberde deklarasyonda şu ifadelere yer verildiği belirtiliyor:
Rudaw’a konuşan inisiyatif üyesi Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Rıdvan Badini, “Bu deklarasyon bazı hareketlenmelere yol açacaktır” dedi.
Haber BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Eylül'de kuruluşunu duyurduğu Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanmasının beklendiği bir dönemde geldi.