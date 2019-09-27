Barzanici Rudaw, 'Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi'ni duyurdu

Barzani yanlısı Rudaw’da Suriye’de federal cumhuriyet kurulmasını amaçlayan bir inisiyatifin oluşturulduğuna dair bir haber yayımlandı.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi-Barzani’nin yayın organı olarak bilinen Rudaw’da yayımlanan habere göre Suriye’de federal cumhuriyet kurulmasını amaçlayan bir inisiyatif kuruldu.

Haberde inisiyatifin “Suriyeli siyasetçi, akademisyen, aydın, ekonomist, gazeteci ve Suriye ordusundan ayrılan üst düzey subayların bulunduğu bir grup” tarafından oluşturulduğu ve adının “Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi” olduğu belirtildi. Habere göre 18 maddeden oluşan bir deklarasyon yayımlayan inisiyatif amacını “bir an önce Federal Suriye Cumhuriyeti’nin ilanı” olarak açıkladı.

Haberde deklarasyonun “Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ülkede yaşayan tüm bileşenlerin haklarına” vurgu yaptığı ileri sürülerek ayrıca Suriye’nin kuzeyinin “güvenliği”ne dikkat çektiği belirtildi.

Deklarasyon metninde “uluslararası topluma sivillerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması” çağrısında bulunulduğu da kaydedildi.

Haberde deklarasyonda şu ifadelere yer verildiği belirtiliyor:

“Federal Suriye Cumhuriyeti yönetiminin coğrafik şartlar göz önünde bulundurularak, kültürel ve ekonomik koşullara göre paylaşılacağı”

“Arap, Kürt, Süryani, Asuri, Türkmen ve Kafkas halklarının tarihsel ve toplumsal gerçekleri göz önünde bulundurularak tüm haklarının garanti alına alınacağı”

“Federal Suriye Cumhuriyeti’nin coğrafik bölgelerden oluşacağı ve bu bölgelerin her birinde yerel hükümetlerin inşa edileceği”

“Federal Suriye Cumhuriyeti’nin başkentinin Şam olacağı ancak ilk aşamada kurtarılmış bir bölgenin geçici olarak başkent rolü üstleneceği”

“Federal Suriye Cumhuriyeti İnisiyatifi, geçiş sürecine 99+1 kişiden oluşan ve kadın kotası gözetilen bir kurulun öncülük yapacağı”

“Geçiş sürecinde tüm bileşenlerden oluşan federal bir Suriye hükümeti kurulacağı ve bu hükümetin ülkedeki siyasi, güvenlik konularını idare edeceğine değinilen açıklamada, Federal Suriye Ordusu ve Polis Teşkilatı kurulacağı”

Rudaw’a konuşan inisiyatif üyesi Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Rıdvan Badini, “Bu deklarasyon bazı hareketlenmelere yol açacaktır” dedi.

Haber BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Eylül'de kuruluşunu duyurduğu Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanmasının beklendiği bir dönemde geldi.