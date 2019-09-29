Barzani Yunanistan’ın Bağdat Büyükelçisi Leonidas Kontovounesios'ı kabul etti

IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani Yunanistan’ın Bağdat Büyükelçisi Leonidas Kontovounesios ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmek istendiği söylendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani Yunanistan’ın Bağdat Büyükelçisi Leonidas Kontovounesios ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmek istendiği söylendi.

Rudaw'ın haberine göre, IKBY Başkanı Barzani bugün, Leonidas Kontovounesios ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak’taki son siyasi gelişmeler, Erbil - Bağdat ilişkileri ve tartışmalı bölgelerde ele alındığı görüşmede ayrıca, Yunanistan’daki Kürtlerin durumu da masaya yatırıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuşuldu.