Barzani: Ulusal bir askeri güce ihtiyacımız var

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Peşmerge’ye kendisini partisel bir güç olarak kabul etmemesi çağrısı yaparak ‘ulusal bir askeri güce ihtiyacımız var’ dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin ulusal bir askeri güce ihtiyacı var ki bu partilerin amaçları doğrultusunda kullanılmamalı” dedi.

Zaho Askeri Akademisi’nin mezuniyet töreninde konuşan Barzani, “Kürdistan Bölgesi Peşmerge’yle gurur duyuyor. Peşmerge kendisi, partisel bir güç olmayı kabul etmemeli” dedi.

Barzani “Peşmerge artık partilerin değil, bir bütün olarak Kürt halkının askeri gücü olmak zorundadır. IŞİD savaşında gördük ki tehlike sadece partilere yönelik değil, bütün Kürdistan'a yönelikti” diye konuştu.

IŞİD’le savaşın Peşmerge için önemli bir deneyim olduğunu savunan Barzani, ABD liderliğindeki “uluslararası koalisyon”a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“Güçlü, donanımlı bir ordu”ya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Barzani “kurulacak ordunun tek komuta merkezinden idare edilmesi gerektiğini ve ordu bünyesinde daha uzman yöneticilere, kadrolara ihtiyaç duyulduğunu” belirtti.