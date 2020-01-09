Barzani: Taraf değiliz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin 'Kürdistan Bölgesi hiçbir şekilde yaşananların tarafı değildir' açıklamasında bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ile İran arasında yaşanan krize ilişkin Koalisyon Güçleri ve Tahran yönetimiyle görüştüklerini söyledi.

“Kürdistan Bölgesi hiçbir şekilde yaşananların tarafı değildir” diyen Barzani, “Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarını ön planda tutarak ortak hareket eden Irak Parlamentosundaki Kürdistani fraksiyonlara teşekkür ediyorum” dedi.

Barzani konuşmasına şöyle devam etti:

“Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın şu anda yaşanan çekişmelerin arenası haline getirilmemesi ciddi çabalar veriyoruz. Şahsım Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak, Başbakan (Mesrur Barzani) ile birlikte hem içeri de hem de dışarıda taraflarla temas halindeyiz. Üç başkanlığında öncelikli adımları Kürdistan Bölgesi’nin huzurunu ve istikrarını korumak olacaktır ve hiç kuşkusuz bu tutum üzerinden devam edeceğiz.”

Irak Parlamentosu tarafında yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik kararı da değerlendiren Başkan Neçirvan Barzani, “Genel olarak Irak’ta hala IŞİD teröristlerine karşı mücadelede Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin desteğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimize ulaşan bilgilere göre terör örgütleri sistematik olarak Irak’ta faaliyetlerini her geçen gün artıyor. Bu durum hem Kürdistan Bölgesi hem de Irak açısında endişe vericidir” dedi.