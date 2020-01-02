Barzani: Kabul edilemez, endişe ile izliyoruz...

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik protestolarla ilgili gelişmeleri derin bir endişe ile izlediklerini söylerken, 'Tamamıyla kabul edilemez olan bu durum Irak’ın çıkarlarını da tehlikeye atmaktadır' dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik protestoları “tehlikeli bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Barzani, “Sivil gösteri ve toplantılar anayasal bir haktır. Fakat elçilik ve diplomatik temsilcilere karşı şiddete yönelme, saldırma ve sorumsuzca yaklaşımlar çok tehlikeli gelişmelerdir. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı ve akabinde yaşanan gelişmeleri endişe ile izliyoruz ki tamamıyla kabul edilemez olan bu durum Irak’ın çıkarlarını da tehlikeye atmaktadır” ifadesini kullandı.

“ABD’nin Irak’ın kurtuluşu ve El Kaide ile IŞİD terörüne karşı mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin en temel müttefiklerinden biri olduğunu” öne süren Barzani, “Terör tehdidine karşı mücadele ve çıkarların korunması için Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin hala ABD ve Uluslararası Koalisyon’un desteğine ihtiyacı var” dedi.