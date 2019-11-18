Barzani ailesine ABD'de 47 milyon dolarlık malikane

Barzani ailesinin ABD’de iki lüks ev için toplam 47 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni idare eden Barzani Ailesi’nin, dünyanın en pahalı evlerinin bulunduğu ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde bulunan Beverly Hills’ten iki lüks eve 47 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Medyascope sitesinin Variety’den aktardığına göre, Barzanilerin aldığı iddia edilen Maison 613 adı verilen ev ve 1970’lerde inşa edilen Foothill Manor için 47 milyon dolarlık bir harcama yapıldığı belirtiliyor.

Hollywood’dan ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği bölgede bulunan Maison 613 isimli evin yaklaşık 2 bin, Foothill Manor’un ise bin 200 metrekarelik bir alanda kurulduğu belirtiliyor.

Evlerin sahiplerinin isimleri özenli bir şekilde gizlense de, habere göre kayıtlara bakıldığında gayrimenkuller ile bağlantılı görünenlerden biri, Irak Kürdistan Bölgesi Eski Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu olan Mansur Barzani’yle uzun süreli ilişkisi bulunan Virginia kökenli Haval Dosky.

Haberde Barzaniler'in zenginliği vurgulanırken, aileye yönelik İran’a petrol kaçakçılığı yaptıklarına ilişkin haberler hatırlatılarak, 47 milyon dolarlık bir gayrimenkul alımın, bunun gibi bir yolsuzluğun kanıtı olabileceği yorumuna da yer veriliyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills, birçok ünlü ismin yaşamayı tercih ettiği evler olarak dünya çapında bir şöhrete sahip.