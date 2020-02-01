Bakan Koca: 6 kişi Çin'den Türkiye'ye dönmekten vazgeçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 kişinin kendi rızasıyla Çin'den Türkiye'ye dönmekten vazgeçtiğini, toplamda 42 yolcunun uçağa alındığını belirtti.
Cumartesi, 01 Şubat 2020 10:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni koronavirüs nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk ve Azerbaycan vatandaşlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Uçağın Vuhan'dan havalandığını bildiren Koca, devamla şunları kaydetti:

"Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı."

 

 