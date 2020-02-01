Bakan Koca: 6 kişi Çin'den Türkiye'ye dönmekten vazgeçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 kişinin kendi rızasıyla Çin'den Türkiye'ye dönmekten vazgeçtiğini, toplamda 42 yolcunun uçağa alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni koronavirüs nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk ve Azerbaycan vatandaşlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Uçağın Vuhan'dan havalandığını bildiren Koca, devamla şunları kaydetti:

"Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı."