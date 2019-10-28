Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geceyarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta hükümetin istifası talebiyle yeniden başlayan gösteriler dördüncü gününe girerken, ordu başkent Bağdat'ta geceyarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak devlet televizyonu, Bağdat Harekat Komutanlığı'nın başkentte geceyarısından sabah saat 06.00'ya dek "ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve altyapı hizmetlerinde yetersizliklere karşı 1 Ekim'de başlayan gösteriler birkaç haftalık aranın ardından yeniden başlamıştı. Gösterilerde şimdiye dek en az 200 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün de Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda ve Irak'ın farklı bölgelerinde eylemler sürüyor.

