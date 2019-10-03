Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi başkent Bağdat’ta perşembe sabahı saat 5’ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Abdülmehdi, Bağdat Havalimanı’nda gelen ve giden yolcuların, ambulansların, hastane, elektrik ve su departmanlarında çalışanların ve hacıların sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu açıkladı.

Başbakan Abdülmehdi ülkenin diğer bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etme kararını valilerin vereceğini açıkladı.

Irak’ın güney kentleri Nasiriye, Amara ve Hilla’da da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İşsizlik, yetersiz kamu hizmeti ve yolsuzluğa karşı başlayan gösterilerde güvenlik güçleri eylemcilere karşı gerçek mermi ve gözyaşartıcı gaz kullandı.

Gösteriler sırasında bazı yerlerde hükümet ve siyasi partilere ait binalar ateşe verildi.

