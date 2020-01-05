Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü. Bir füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü de aynı bölgeye 2 füze atılmış, Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından uluslararası alanda diplomasi trafiği yoğun şekilde devam ederken, bölgede yapılan ABD karşıtı protestolar da devam ediyor.

Irak'ta geçtiğimiz yıl büyük protestoların başlamasından bu yana Yeşil Bölge'de birden fazla patlama yaşandı.