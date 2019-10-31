Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri paylaşıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.
Perşembe, 31 Ekim 2019 07:47

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, Pentagon sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısında Bağdadi operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen IŞİD'li sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu dile getirdi.

Operasyona ilişkin ise şu görüntüler paylaşıldı:

 