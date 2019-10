Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri paylaşıldı

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, Pentagon sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısında Bağdadi operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen IŞİD'li sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu dile getirdi.

Operasyona ilişkin ise şu görüntüler paylaşıldı:

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

