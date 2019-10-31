Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri paylaşıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, Pentagon sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısında Bağdadi operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen IŞİD'li sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu dile getirdi.

Operasyona ilişkin ise şu görüntüler paylaşıldı:



