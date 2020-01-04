BAE'den Türkiye'ye 'Libya' uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Libya tezkeresinin ardından Türkiye'ye 'Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz' uyarısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini kınadı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" denildi.

Türkiye'nin "radikalleri ve teröristleri destekleyerek ve Libya’ya radikal unsurlar transfer ederek tehlikeli bir rol üstlendiği" belirtilen açıklamada "milislerin ve Türkiye destekli silahlı grupların Libya’da faaliyet göstermesine izin vermek yerine tarafların işleyen bir devlet yapısı kurmak için çalışması" çağrısında bulunuldu.

BAE, ayrıca uluslararası toplumdan sorumluluk alarak Türkiye'nin bölgedeki gerginliği arttırıcı adımları karşısında önlem almasını istedi.