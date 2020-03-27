BAE Prensi: Esad'la Kovid-19 haberlerini görüştük

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştüğünü ve pandemi dolayısıyla iki ülkenin dayanışacağını söyledi. Geçmişte Suriye'ye karşı cihatçıları destekleyen BAE, 2018'de Suriye'deki elçiliğini yeniden açmıştı.
soL - Dış Haberler
Cuma, 27 Mart 2020 23:05

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nehyan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la telefonda görüştüğünü söyledi.

Nehyan, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Kovid-19 haberlerini görüştüm. BAE'nin desteğinden ve Suriye halkına yardım etmeye istekli olduğundan emin olabileceğini söyledim. Böyle dönemler boyunca insani dayanışma tüm meselelerin yerini alır ve Suriye ile halkı tek başına kalmayacaktır" dedi.

BAE'nin geçmişte Suriye'deki cihatçı çeteleri destekleyen ülkelerden biri olması iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemişti. BAE 2016 yılında ABD öncülüğünde Suriye'ye asker yollamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

BAE 2011'de başlayan savaşın ardından kapattığı elçiliğini 7 yıl sonra açmıştı.