BAE Prensi: Esad'la Kovid-19 haberlerini görüştük

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştüğünü ve pandemi dolayısıyla iki ülkenin dayanışacağını söyledi. Geçmişte Suriye'ye karşı cihatçıları destekleyen BAE, 2018'de Suriye'deki elçiliğini yeniden açmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nehyan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la telefonda görüştüğünü söyledi.

Nehyan, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la Kovid-19 haberlerini görüştüm. BAE'nin desteğinden ve Suriye halkına yardım etmeye istekli olduğundan emin olabileceğini söyledim. Böyle dönemler boyunca insani dayanışma tüm meselelerin yerini alır ve Suriye ile halkı tek başına kalmayacaktır" dedi.

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

BAE'nin geçmişte Suriye'deki cihatçı çeteleri destekleyen ülkelerden biri olması iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemişti. BAE 2016 yılında ABD öncülüğünde Suriye'ye asker yollamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

BAE 2011'de başlayan savaşın ardından kapattığı elçiliğini 7 yıl sonra açmıştı.

