BAE ile Türkiye arasında dikkat çeken görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, başkent Abu Dabi’de Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Can Dizdar'ı ağırladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Can Dizdar ile başkent Abu Dabi’de bir görüşme gerçekleştirdi.

BAE resmi ajansı WAM’da yer alan habere göre görüşmede Dizdar, BAE'nin 48’inci Ulusal Günü vesilesiyle Ankara’nın tebriklerini iletti.

Görüşme sırasında taraflar, önde gelen bölgesel konuları, ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarlara yönelik birtakım başlıkları tartıştılar.

Görüşmede her iki tarafın "iki ülke arasında ticaret ve yatırımın teşvik edilmesi için ortak çalışmanın önemi" konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Tarafların turizm ve kültür alanında da ortak çalışma yönünde fikir birliğine vardığı aktarıldı.

Toplantıya BAE Federal Gümrük İdaresi Başkanı Ali Saeed Al Neyadi'nin de katıldığı kaydedildi.

İLİŞKİLER UZUN SÜREDİR GERGİN

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler, uzun süredir gerilimli. Türkiye'nin bölgede Katar'la yakın ilişkiler kurmasının ardından ilişkiler gerilirken, son olarak Nisan ayında Türkiye'de BAE için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklanmıştı. Casus olduğu ileri sürülen kişinin 10 gün sonra Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği bildirilmişti.