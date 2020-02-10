Azerbaycan’da seçimleri Aliyev'in partisi kazandı

Azerbaycan iktidar partisi genel seçimlerde zaferini açıkladı.
Yeni Azerbaycan yönetici sekreteri Ali Ahmedov partisinin zaferini bugününün erken saatlerinde açıkladı.
Ahmedov, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Genel seçim sona erdi. Seçim sonuçları partinin zaferini gösteriyor. Partimiz Yeni Azerbaycan'ın üyelerini bir başka zafer için tebrik edebilirim" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'i seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonuna göre, pazar günü seçimlere katılım yüzde 47.81 oldu.