Azerbaycan’da meclis feshedildi, erken seçime gidiliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci dönem parlamentoyu feshetti. Ülkede 9 Şubat'ta erken seçim yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5. dönem parlamentoyu fesheden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.

Azerbaycan'da iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 28 Kasım’da yapılan olağanüstü toplantıda, meclisi feshetme ve erken seçime gitme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev’e yapılan başvurunun ardından Aliyev başvuruyu Anayasa Mahkemesine sunmuş, mahkeme, parlamentonun feshedilmesinin anayasaya uygun olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması öngörülüyordu.