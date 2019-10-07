Azerbaycan'da hoparlörle ezan yasağı

Azerbaycan'da 'hasta ve çocuklar uyuyamıyor' şikayetleri üzerine hoparlörlerle ezan okunması yasaklandı.

Azerbaycan'da 'hasta ve çocuklar uyuyamıyor' şikayetleri üzerine hoparlörlerle ezan okunması yasaklandı.

AFP'de yer alan habere göre, ülkede bulunan Kafkas Müslüman İdaresi yetkilileri, geçtiğimiz çarşambadan beri yasağın yürürlükte olduğunu belirtti.

Kurumun sözcüsü Akif Agayev, "Kamuoyundan birçok şikayet almıştık. Bu, ezanın yasaklanması anlamına gelmiyor. Sadece hoparlörü kaldırdık" dedi.

CEMAATLER: ATEİST-BOLŞEVİK UYGULAMASINI HATIRLATTI

Ülkedeki önde gelen dini cemaatler, karara tepki göstererek yasağın 'Ateist-Bolşevik' uygulamaları hatırlattığını söyledi.

Bakü'de bulunan Sultanali Camii’nin imamı İbrahim Yarıyev, yasağın "demokratik bir gerek" olduğunu söyleyerek sağduyu çağrısı yaptı. Yarıyev, "Biz Suudi Arabistan veya İran gibi bir din devleti değiliz. Din ve devleti ayırmış, demokratik bir ülkeyiz. Rahatsız edilmemek isteyenlerin haklarına saygı göstermemiz gerekir" dedi.