Ayetullah Hamaney: Avrupalılara güvenmemeliyiz

İran dini lideri Hamaney, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirmeyip ABD'nin güdümünde hareket ettiklerini ve boş konuştuklarını söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, katıldığı Uzmanlar Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın karşı karşıya olduğu yaptırımlar ve dündayadaki gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

ABD ve siyonist rejim olarak andığı İsrail dışında tüm ülkelerle etkileşim ve pazarlık yolunun açık olduğunu söyleyen Hamaney, islami rejime karşı ABD’nin başını çektiği düşmanlık cephesinde yer alan ülkelerine ve çok sayıdaki Avrupa ülkesine hiçbir biçimde güvenilmemesi gerektiğini, bunların İran halkına açıkça düşmanlık gösterdiğini söyledi.

İran resmi kanalı PressTV’de yer alan habere göre “Avrupalılar arabulucu rolünde ortaya çıkıyorlar ve uzun pazarlıklara giriyorlar ama tüm söyledikleri boş sözler.”

Hamaney, ABD’nin terk ettiği nükleer anlaşmada yer alan Avrupa ülkelerinin, ABD yaptırımlarına bağlı kaldıklarını ve anlaşma gereği üzerlerine aldıkları 11 sorumluluğun hiçbirini yerine getirmediklerini söyledi.