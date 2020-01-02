Avusturya'da koalisyon anlaşması sağlandı

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan erken seçim sonrası Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller arasında başlayan koalisyon müzakereleri sonuç verdi. Yeşiller, ülke tarihinde ilk kez hükümette yer alacak.

Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller üç ay süren müzakereler sonucunda koalisyon anlaşmasına vardı. Yeşiller, ülke tarihinde ilk kez hükümette yer alacak.

Yeşiller lideri Werner Kogler ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan muhafazakâr ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, "Anlaşmaya vardık... İki dünyanın en iyisini birleştirmeyi başardık... Hem iklimi hem de sınırları korumak mümkün" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Kogler ise yaptığı açıklamada, birbirinden çok farklı görüşlere sahip iki partinin, "Avusturya'nın geleceği" için hükümet kurma amacıyla "köprüler inşa ettiğini" belirtti. Yeşiller lideri, Avusturya'nın iklim değişikliğiyle mücadele bakımından Avrupa'nın öncü ülkesi olmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Avusturya'da hükümet, Başbakan Sebastian Kurz'un eski koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle çökmüştü. Bunun üzerine düzenlenen erken seçimleri, oyların yüzde 37,5'ini alan Kurz liderliğindeki ÖVP kazanmıştı. Seçimlerde Yeşiller ise yüzde 13,9 ile en fazla oy alan dördüncü parti olmuştu.