Avustralya'da ilk koronavirüs ölümü

Avustralya’da yeni koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı.

Avustralya Perth Eyaleti Sağlık Şefi Andrew Robertson, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığını duyurdu.

Robertson, yaşamını yitiren kişinin Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hasta olduğunu söyledi.

Robertson, "Genel toplum ya da personel için risk yok" diyen diyerek ölen kişinin eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Avustralya, Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 164 vatandaşını tahliye etmişti. Darwin yakınlarında Howard Springs'teki kampta karantinaya alınan Avustralyalıların 9’unda virüse rastlandığı açıklanmıştı.