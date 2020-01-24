Avustralya yangınlarının etkisi sürecek

Avustralya'daki yangınların 2020 yılı boyunca atmosfere salınan karbondioksit miktarını artıracak en önemli etkenlerden biri olacağı açıklandı. Karbondioksit salınımının bu yıl 1958'de yapılan ilk ölçümlerden bu yana en yüksek düzeyde olması bekleniyor.

Britanya Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Avustralya'nın güneydoğusunu kaplayan yangınlar 2020 yılı boyunca atmosfere salınan karbondioksit miktarını artıracak en önemli etkenlerden biri olacak.

Karbondioksit salınımının bu yıl 1958'de yapılan ilk ölçümlerden bu yana en yüksek düzeyde olması bekleniyor.

2020'nin karbondioksit seviyelerinin 410ppm'in altına düşmeyeceği ilk yıl olması bekleniyor. Bu son sekiz yüz bin yılın en yüksek düzeyi olacak. Tropikal ormanların salınan karbondioksiti emme kapasitesi sayesinde bu oranın yıllar içinde dalgalı bir yükseliş gösterdiği ancak bu kapasitenin de zayıfladığı ifade ediliyor.

Avustralya orman yangınlarının ise 2020 yılında 0,05 ppm ek salınım yaratacağı ve bunun toplam artışın beşte biri olacağı ifade edildi. Son iki yılda yaşanan yangınların bu yükselişteki etkisinin çok arttığı gözleniyor.

Kapitalist devletler arasında karbondioksit salınımını sınırlamaya yönelik Paris İklim Anlaşması ise bu yıl devreye giriyor. Sorunun kökeninde yatan sistematik plansızlıklar dikkate alınacak olursa anlaşmayla getirilen sınırlamanın çözüme ne kadar hizmet edeceği merak konusu.

