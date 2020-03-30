Avrupa’da koronavirüs krizi: İtalya Başbakanı AB’yi eleştirdi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs krizinden çıkmak için gereken ‘ekonomik dayanışmayı’ henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Conte, Avrupa’nın bir bütün olarak konuya üniter bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini ve eğer bu sınavdan başarıyla çıkılamazsa 'aşırı sağ partilerin süreçten daha fazla güçlenerek çıkacaklarını' söyledi.

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bu dayanışmayı en kısa zamanda gerçekleştirmek" dedi.

Conte, koronavirüs ile bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nden (AB) talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin birliğin geleceğini riske attığını söyledi.

"Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor" diyen Conte, "Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır. Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum. Eğer bunu başaramazsa... Bakın, vatandaşlarımızın anayasal haklarını sınırlıyoruz ve Avrupa trajik hataları önleyecek tepki göstermek zorundadır" diye konuştu.

Conte, bazı ülkelerin bu acil durumun ekonomik alanda üreteceği güçlü kısıtlamaların farkında olmadığını vurgulayarak, şimdilik İtalya ve İspanya ile sınırlıymış gibi gözüken durumun; yakın zamanda diğer AB ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.

'ÜNİTER BİR DARBE VURMA KABİLİYETİ GÖSTERİLMELİDİR'

Almanya ve Hollanda’nın konuya ilişkin yaklaşımını eleştirirken ise "Bu ülkeler, duruma eski kafalarla bakıyor. Bu mevcut sağlık ve ekonomik kriz için uygun olmayan bir bakış açısı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de benzer bir şekilde söylediği gibi; bu durum herkesi etkileyen bir simetrik şoktur. Bu yüzden olağanüstü enstrümanları kullanan güçlü ve üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor" dedi.

Conte, İtalya'nın AB'den "kamu borcunu paylaşma gibi bir yardım talep etmediğini, kamu borcunun her ülkenin kendisine ait olduğunu" belirterek, "AB'den sadece, bu ekonomik ve sosyal tsunamiden çıkmayı sağlayacak üniter bir darbe vurma kabiliyeti göstermesini istiyoruz’ dedi.

AB’nin alacağı kararların vatandaşların AB’ye karşı güvenini belirleyeceğini belirten Conte, AB'nin bu sağlık krizinden başarıyla çıkmaması halinde "Avrupa'daki aşırı sağ partilerin şimdikinden çok daha fazla güçlenmesi riskinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.