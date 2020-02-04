Avrupa'da emekçilerin yoksulluğu artıyor

2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye’de yüzde 12,8 oldu. Çalışanlarda yoksulluk riskinde Romanya, Lüksemburg, İspanya ve Yunanistan, Türkiye’nin üzerinde yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 çalışandan biri yoksulluk riski altında. 2017 yılında çalışanlarda yoksulluk riski oranı AB ülkelerinde yüzde 9,4 iken Türkiye’de yüzde 12,8 oldu. Çalışanlarda yoksulluk riskinde Romanya, Lüksemburg, İspanya ve Yunanistan, Türkiye’nin üzerinde yer aldı.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2018 yılında AB ülkelerinde çalışan 10 kişiden 1’i yoksulluk riski altında. 2008’de yüzde 8,6 olan bu oran 2018 yılında yüzde 9,5’e kadar çıktı.

Türkiye’ye ilişkin 2018 verileri ise henüz açıklanmadı. Türkiye ile Avrupa ülkelerinin karşılaştırmasını 2017 yılı verileri üzerinden yapmak mümkün.

Çalışanlarda yoksulluk riski hesaplanırken hane halkı geliri esas alınıyor. Medyan eşdeğer hane halkı gelirinin yüzde 60’ından az olan haneler, yoksulluk riski altında kabul ediliyor.

EN YÜKSEK RİSK ROMANYA'YA EN AZ FİNLANDİYA'DA

Eurostat’ın 2017 yılı verilerine göre çalışanlarda en yüksek yoksulluk riski yüzde 17,4 ile Romanya’da. İkinci sırada milli gelirin oldukça yüksek olduğu Lüksemburg (yüzde 13,7) var. Bu ülkeyi İspanya (yüzde 13,1) ve Yunanistan (yüzde 12,9) takip ediyor. Beşinci sıradaki Türkiye’nin ardından İtalya yüzde 12,2 ile altıncı durumda.

Çalışanlarda yoksulluk riski oranı Almanya’da yüzde 9,1, İngiltere’de yüzde 8,9 ve Fransa’da yüzde 7,3. En düşük risk ise yüzde 2,7 ile Finlandiya ve yüzde 3,5 ile Çekya’da.

TÜRKİYE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNDE AVRUPA İKİNCİSİ

Öte yandan, 34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.