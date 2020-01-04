Avrupa ülkelerinden ABD ve İran'a 'itidal' çağrısı

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Avrupa ülkeleri ABD ve İran'a 'itidal' çağrısında bulunurken, BM Genel Sekreteri Guterres, 'Dünyanın Körfez'de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı' uyarısında bulundu.

Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD'nin saldırısı sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bölgede gerilimi düşürmek için ABD'li ve İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek "ABD'nin askeri operasyonu İran tarafının bir dizi tehlikeli provakasyonu neticesinde oldu. Ancak bu eylem gerilimleri azaltmadı. Bunun bölge için sonuçlarının öngörülebilmesi zor" dedi.

"Gerilimin tırmanarak 'bölgeyi bir yangın alanına' çevirmesinden kaçınılması" gerektiğini savunan Maas, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından "İngiliz ve Fransız partnerlerinin yanı sıra durumun sakinleşmesinde etkili olabilecek diğer Avrupa ülkeleri ile sıkı temas halinde" olduklarını söyledi.

MACRON PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un bütün tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırdığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macron ile görüşmesinde "bu saldırının bölgedeki durumu ciddi olarak kötüleştirebileceğini" söylediği belirtildi.

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bölgede yaşanan şiddetin sona ermesi gerektiğini belirterek "Gerilimin tırmanmasının her koşulda engellenmesi" gerektiğini kaydetti.

BM: DÜNYA YENİ BİR SAVAŞ KALDIRAMAZ

BM'den yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in bölgede gerilimin tırmanmasından dolayı "derin endişe" duyduğu belirtildi ve liderlere itidal çağrısı yapıldı. BM sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Dünyanın Körfez'de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı" belirtildi.