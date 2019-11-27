Avrupa Parlamentosu'ndan IŞİD'lilerin çocukları hakkında karar

Avrupa Parlamentosu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD'lilerin çocuklarının vatandaşları oldukları Avrupa ülkelerine geri dönmesi çağrısına yönelik karar tasarısını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde vatandaşlığı bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD'lilerin çocuklarına yönelik bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) onaylandı.

The Brussels Time'da yer alan habere göre, çocukların vatandaşı oldukları AB ülkelerine dönme çağrısına yönelik tasarı, 58'e karşı 495 oyla kabul edildi.

Çağrıda, "yabancı terörist savaşçıların çocuklarının, diğer azınlık gruplara mensup çocuklar kadar ayrımcılığa uğradığı" kaydedildi.

Yeşiller-Avrupa Serbest İttifakı mensubu olan parlamento üyesi Saskia Bricmont, konuya ilişkin "Bu çocukların ve ailelerinin geri dönmesine yönelik çağrılar artarken, Avrupa devletlerinin bu çağrılara sessiz kaldığı görülüyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin de konuşan Bricmont, "Türkiye'nin son saldırısı, bölgedeki çocukların koşullarını daha da kötü kılarken, çocukların geri dönmesini sağlayacak lojistik imkanlar gittikçe kısıtlanıyor" diye konuştu.