Avrupa Parlamentosu: Türk askeri bir an önce çekilsin

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatı kınadığını açıklayarak, Türk askerlerinin bölgeden bir an önce çekilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) çıkan kararla Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü harekat kınanırken sınırın ötesindeki Türk askerlerinin geri çekilmesi talep edildi.

Kararda Türkiye'nin harekatının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu ve bölgenin istikrar ve güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Kararda, oluşturulacak güvenli bölgenin BM kontrolünde olması gerektiğini savunuldu.

TÜRKİYE’DEN CEVAP: KARAR BİZİ ŞAŞIRTMADI

Kınamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yanıtta "AP'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz" denildi.

Bakanlığın verdiği yanıtta "Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır" denildi.