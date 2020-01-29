Avrupa Parlamentosu Brexit Anlaşması’nı onayladı

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada İngiltere'nin AB'den ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması'nı onayladı. Brexit Anlaşması'nın kabul edilmesi süreci AB Konseyinde yapılacak oylama ile sonuçlandırılacak.

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Brexit Anlaşması 49 hayır oyuna karşı 621 evet oyuyla kabul edildi. Oylamanın ardından 31 Ocak cuma gece yarısı itibariyle AB'den ayrılacak İngiltere'nin 73 AP üyesi de koltuklarını boşaltacak.

Anlaşmaya göre, İngiltere 31 Aralık'a kadar fiilen AB üyesi olarak kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş sürecini uzatmak istemesi halinde en geç Haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.