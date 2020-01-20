Avrupa Konseyi'nden 'medya özgürlüğü' raporu: Türkiye yasaları suistimal etmeye son versin

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından hazırlanan medya özgürlüğüne ilişkin raporda, 'Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suistimal etmeye son versin' denildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), “Avrupa’da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü” konulu bir rapor yayımladı.

Euronews'in aktardığına göre, İngiliz parlamenter George Foulkes tarafından hazırlanan ve Strasbourg’da düzenlenecek AKPM Genel Kurul oturumunda salı günü tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye’de olduğu belirtildi.

Raporda, “Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suistimal etmeye son versin” denildi.

KANUN MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK İSTENDİ

Raporda, Türkiye’den, Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 299. maddesini ve “devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlarla” ilgili 301. maddesini kaldırması veya değiştirmesi isteniyor.

RTÜK’e verilen internet medyasını denetim görevine de değinen AKPM raporu, bu kurumun görevini "AİHM içtihatlarına uygun yapması" çağrısında bulundu.