Avrupa Komünist İnisiyatifi'nden 'Yüzyılın Anlaşması'nı mahkum eden açıklama

Avrupa genelinde komünist partilerin girişimiyle kurulan Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e yönelik sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada teklif edilen anlaşma hakkında 'bölge halkının isteklerini dışarıda bırakan, geçersiz, alakasız bir kağıt parçası' ifadesi kullanıldı.

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi, sekreterya üyesi partilerin ortak imzasıyla bir açıklama yayımlayarak, ABD-İsrail işbirliğiyle sunuluna "Yüzyılın Anlaşması"nı mahkum etti. İnisiyatif üyesi komünist partiler "Bu ne barış anlaşması ne de eşitler arasında bir sözleşmedir" dedi.

'ZALİMLERİ CESARETLENDİRMEK İÇİN BİR BAŞKA REZİL GİRİŞİM'

Avrupa genelinde toplam 30 komünist partinin oluşturduğu İnsiyatif'in yaptığı açıklama şöyle:

Trump yönetiminin fırsatçı İsrail lideri Netanyahu ile birlikte dile getirdiği sözde "yüzyılın anlaşması", zalimlerin eylemlerini onaylamak ve cesaretlendirmek üzere yapılmış bir başka rezil girişimdir.

Bu ne bir barış antlaşması ne de eşitler arasında bir sözleşmedir. Aksine, İsrail işgaline bir kalkan görevi görmekte ve onu güçlendirmektedir, Ürdün Vadisi'nin ilhakını desteklemekte ve iskanları korumaktadır. Filistin halkının egemenlik haklarını ihlal etmektedir.

Avrupa Komünist İnsiyatifi'nin Komünist ve İşçi Partileri olarak, bu haince ve çok tehlikeli girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu anlaşmayı, bölge halkının isteklerini dışarıda bırakan, geçersiz, alakasız bir kağıt parçası olarak değerlendiriyoruz.

Bu yolla, Filistin halkının işgalden kurtulmak, Filistin topraklarını özgürleştirmek ve bağımsız bir Filistin devleti kurmak üzere sahip oldukları temel haklarından ve özgürlüklerinden vazgeçmelerini talep etmektedirler. İsrail'in ilhakı onaylanmaktadır.

Filistin halkını çeşitli toprak parçalarına sıkıştırmak üzere yapılan planın bölgedeki halkların çıkarlarıyla ilgisi yoktur. Bu anlaşma uygulanırsa, ileriki yıllarda İsrail burjuvazisi ve emperyalist güçlerin tahakkümü artacaktır. Anlaşma, İsrail burjuva devletinin ve emperyalist müttefiklerinin suç dolu çıkarlarına hizmet edecektir.

Trump'ın kalkınma bahanesiyle, Filistin halkına ve çevre ülkelerdeki halklara rüşvet vermekteki zavallı çabası, onların özgürlüğüne, barışa ve tarihsel bağlarına karşılık gelmektedir. Sözde kalkınma ve refah, halkın saadetine katkıda bulunmayacak, aksine tekellerin ceplerini doldurmaya hizmet edecektir.

Plan, topraklarından zorla kovulan milyonlarca mültecinin, onların çocuk ve torunlarının geri dönme hakkını kışkırtıcı ve adaletsiz bir şekilde reddetmektedir.

'KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİLERİ FİLİSTİN HALKIYLA TAM DAYANIŞMA İÇİNDEDİR'

Geçmiş deneyimler, işçi sınıfının birleşmesinin, Filistin halkının direnişinin güçlendirilmesinin ve uluslararası dayanışmanın kuvvetlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Hiçbir işbirlikçi yaklaşım Filistin halkına barış ve özgürlük getiremez.

Avrupa'nın komünist ve işçi partileri, işgalin karşısındadır; başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir devletin kuruluşu, Filistinli tutukluların salıverilmesi ve mültecilerin geri dönme hakkının sağlanması için Filistin halkıyla tamamen dayanışma içerisindedir. Kendi geleceklerini belirleme hakkı, yabancı unsurlara değil, yalnızca bölgedeki halklara ait olmalıdır. Bütün kirli "anlaşma"ların aksine, bizler Filistin halkının direnişini destekleyeceğiz.

Kahrolsun sözde "yüzyılın anlaşması"!

Kahrolsun emperyalizm!

Yaşasın Filistin ve Orta Doğu işçi sınıfıyla uluslararası dayanışma!