Avrupa Komisyonu: Türkiye bir aday ülke olarak AB'nin dış politikasını takip etmelidir

Bugün bir basın toplantısında konuşan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik başlattığı harekatı eleştirdi. Sözcü Türkiye'nin bir AB adayı ülke olarak AB dış politikasına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Avrupa Birliği’ne katılmak, tüm adayların, Avrupa’nın dış politikasına uyumlarını gerektiriyor... bu bağlamda, Türkiye eğer (bloğa katılmak için) emelleri konusunda ciddiyse, işte izlemesi gereken yol budur." dedi.

AB DIŞİŞLERİ TEMSİLCİSİ: TÜRKİYE TEK TARAFLI ASKERİ HAREKATI DURDURMALIDIR

Bugün AB parlamentosunda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye’ye yaptığı operasyon, Suriye savaşının tarihi için yeni, çok karanlık, çarpıcı bir bölüm açabilir (…) Türkiye’yi tek taraflı askeri harekatı derhal durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

.@FedericaMog at the @Europarl_EN “The Turkish operation into north-east Syria can open a new, dramatic chapter in the already very dark history of the Syrian war (…) We call upon Turkey to immediately stop its unilateral military actions.” pic.twitter.com/tDh4mjvs9w

— European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) October 9, 2019