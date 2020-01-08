Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan 'Irak'ta itidal' çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada 'Diyaloğa alan açılması için silahların kullanımı durmalı' dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırılara ilişkin konuşan von der Leyen, "Diyaloğa alan açılması için silahların kullanımının bir an önce durması gerekiyor. Görüşmelerin sağlanması için mümkün olan her şeyi yapma sorumluluğumuz var. Şu ana kadar yaptıklarımız yeterli değil. Bölgedeki çoğu aktörlerle gerilimin düşmesi adına ilişkilerimizi geliştirdik" diye konuştu.