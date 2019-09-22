Avrupa Halk Partisi liderinden Erdoğan'a 'sığınmacı' uyarısı: Şantajı kabul edemeyiz

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, sığınmacılar konusunda AB’ye baskı yapılmaması gerektiği konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği’ne (AB) baskı yapılmaması gerektiği konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarıda bulundu.

Dw Türkçe'de yer alan habere göre, Welt am Sonntag gazetesine açıklama yapan Weber, Türkiye'ye verilen sığınmacı yardımının "2019 sonrasındaki yılları da kapsayacak şekilde uzatılmasından" yana olduğunu belirtirken, paranın iyi bir şekilde değerlendirildiğini, gerekirse ödenen miktarın artırılmasının talep edilebileceğini savundu.

Anlaşmayı koz olarak kullananların Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağını söyleyen Weber, "Şantajı kabul edemeyiz, Türkiye'nin bunu bilmesi gerekir” dedi.

Erdoğan bu ay başında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin ay sonuna kadar oluşturulamaması halinde "Biz de kapıları açmak zorunda kalırız” demişti.