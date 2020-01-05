Avrupa Birliği'nden İran'a Brüksel daveti

Avrupa Birliği, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.

İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından Avrupa Birliğinden (AB) İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i Brüksel’e davet etti.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’in Zarif’le telefonda konuşarak "Orta Doğu’da gerilimi düşürme" çağrısında bulunduğu ve AB’nin de taraf olduğu nükleer anlaşmayı korumak için İranlı bakanı Brüksel’e davet ettiği açıklandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Donald Trump, cuma günü korkakça işlediği terörle, uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmekle tehdit ediyor. Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur" değerlendirmesinde bulundu.