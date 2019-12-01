Atina: Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki deniz yetki alanı mutabakatı kabul edilemez

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Trablus hükümeti arasındaki deniz yetki alanı mutabakatınım 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na tepki gösterdi.

Dendias, yaptığı açıklamada Ankara ile Trablus arasında münhasır ekonomik bölge kurulmasına ilişkin herhangi bir tartışmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Anlaşmanın 'akıl dışı' olduğunu belirten Dendias, bunun 'tarafların coğrafi bilgisinin olmadığını' gösterdiğini dile getirdi.

Yapılan anlaşmanın 'açıkça herkesin görebileceği bir şeyi görmezden geldiğini' ifade eden bakan, Girit adası faktörünün göz ardı edildiğini kaydetti.

