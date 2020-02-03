Askerler cihatçılarla hareket ederken mi öldürüldü?

İdlib'de yaşamını yitiren TSK mensuplarının ilkin bölgedeki kontrol noktalarında ateş altında kaldığı düşünüldü ancak kısa sürede ortaya çıkan iddia ise emirle gönderildikleri ve cihatçı militanların çatışmaya girdikleri alanlarda hedef oldukları şeklinde.

Suriye ordusunun harekatı sırasında 4 Türk askerinin öldürüldüğü haberleri geldiğinde ilk düşünülen ordunun cihatçı militanlar karşısındaki ilerlemesiyle çember içine aldığı kontrol noktalarından birinin ateş altında kalmış olduğuydu.

Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi sırasında TSK'ya ait bazı kontrol noktaları çevrelenmiş hatta bu noktaların takviye bağlantılarının bu şekilde kesildiği öne sürülmüştü. Gelen haberlere göre 4 askerin öldürülmesinin ardından açılan karşı ateş de bu kontrol noktalarından yapılmıştı.

EMİRLE GÖNDERİLDİKLERİ ÇATIŞMA HATTINDA ÖLDÜRÜLDÜLER İDDİASI

Kısa sürede ortaya çıkan yeni iddiaya göreyse askerleri emirle gönderildikleri ve cihatçı militanların çatışmaya girdikleri alanlarda hedef oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında askerlerin Tel Rıfat'ta IŞİD ve Kürt güçlerine karşı bir operasyon yürüttükleri sırada öldürüldükleri söyleniyordu.

Rusya'nın "Türkiye kendi askeri harekatı hakkında bize bilgi vermediği için askerler Suriye ordusu tarafından vuruldu" açıklaması, TSK güçlerinin İdlib'deki hareketlerinde cihatçı terör gruplarıyla işbirliği yapıldığına dönük bir suçlama içermiyor ancak bu suçlama özellikle resmi olmayan bazı Suriyeli kaynaklarda yayılıyor.

