Aşı karşıtı hareketi fonlayan isim 'doğal sağlık ürünü' satarak milyoner oldu

Aşı karşıtı kuruluşlara bağış yapan Joseph Mercola'nın 'doğal sağlık ürünleri' satarak milyoner olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin en eski aşı karşıtı kuruluşu olan Ulusal Aşı Bilgi Merkezi'ne son on yılda 2,9 milyon dolar bağış yapan osteopatik fizikçi Joseph Mercola'nın, “doğal sağlık ürünleri” satarak servet kazandığı ortaya çıktı.

Washington Post'ta (WP) yer alan habere göre, Mercola, vitamin takviyelerinin de dahil olduğu bu ürünleri “aşılara alternatif” iddiasıyla sunuyor.

Mercola'nın geçen ay, yeni kapatılan internet sitesinde kızamığın “aşı tahakkümünün Truva Atı olmaya devam ettiğini” söylediği, C vitamini takviyelerini ise “kızamığa karşı alternatif çözüm” olarak savunduğu belirtildi. Sitede yer alan başka bir bölümde ise D vitamininin “Gribi kökünden çözecek vitamin” olarak tanıtıldığı kaydedildi.

100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE SERVET

Diğer aşı karşıtı kuruluşlara ayrıca 4 milyon dolar fon sağlayan Mercola'nın, büyük bölümü özel şirket ağından sağladığı varlığı 2017'deki taahhütüne göre 100 milyon doların üzerinde.

Mercola, WP'ye e-posta'dan yaptığı açıklamada, “çokuluslu şirketlerin kârlarını artırması uğruna milyonlarca çocuğun ölümüne katkı sağlayan ve gereksiz acıya neden olan geleneksel tıp sistemine basit, ucuz ve güvenli bir alternatif sağladığını” öne sürüyor.

Aşı karşıtı hareketlere yaptığı bağışlardan şirketlerinin menfaat sağlayıp sağlamadığı sorusuna Mercola, “Güçlü endüstrilere aleyhtarlık yapmak benimki gibi işletmeler için olumlu olmaz” yanıtı veriyor.

'ALTERNATİF TIP' PROGRAM VE ÜRÜNLERİ

Mercola'nın, internet sitesinde 2 bin dolar karşılığında “ciddi hastalıkları atlatmak”, “zayıflamak”, “bağımlılıkları kalıcı olarak önlemek” için “doğal yaklaşımla” bir aylık program sunduğu belirtildi. Mercola'nın 2000'lerin ortasında da “güvenmediği ürün ve kuruluşların reklamını yapmamak” amacıyla ürün satmaya başladığı kaydedildi.

ABD Gıda ve Uyuşturucu İdaresi tarafından sağlığa yönelik iddialarının yasa dışı olduğu gerekçesiyle üç kez uyarı aldığı öğrenilen Mercola'nın 2009 yılında hastalarla görüşmeyi durdurduğu ve ertesi yıl ayda 3 milyon dolar kazanç sağladığı belirtildi.

Mercola'nın 2016 yılında cilt kanserini önlediği iddiasıyla şezlong satın almaları için bin 300 kişiye 2,6 milyon dolar bağış yaptığı öğrenilirken, Federal Ticaret Komisyonu'nun şezlongların tam aksine cilt kanserini tetikleyeceğini kaydederek Mercola'ya “aldatıcı eylem” suçlamasında bulundu.

AŞI KARŞITI KURULUŞ

Mercola'nın fonladığı Ulusal Aşı Bilgi Merkezi, Barbara Loe Fisher tarafından “oğlunun aşı nedeniyle yaralandığı” iddiasıyla 1982'de kuruldu. Kuruluş, son yıllarda aşı karşıtlığının artmasıyla “yasalara karşı zafer” kazandığını savunuyor.

Söz konusu kuruluşun son yıllarda çocuklara kızamık gibi hastalıklara aşı yapılmasına karşı çıkan hareketin öncülerinden olduğu biliniyor.