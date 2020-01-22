Asgari ücret yükselince intihar vakaları azalıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, asgari ücrette yaşanan artış ve düşüşler, eğitim düzeyi lise olan kesimde intihar oranlarının etkilenmesine neden oluyor.

ABD'de Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, asgari ücrette yaşanan değişimler ve intihar oranları arasındaki ilişkiye dair veriler ortaya koydu.

Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, asgari ücret ve intihar arasındaki ilişki, eğitim düzeyi lise olan kesimde ve işsizliğin yüksek olduğu zamanda görülüyor.

Asgari ücrette değişimin üniversite mezunu kesimde intihar oranlarını etkilemediği kaydedilen araştırmada, asgari ücrette yaşanan her bir dolarlık artışın, eğitim düzeyi lise ve daha düşük olan 18-64 yaş arası kesimde intiharların yüzde 6 oranında düştüğü ortaya kondu.

Araştırmada, işsizlik oranının yüzde 4'ün altında olduğu durumlarda da asgari ücrette değişimin intihar oranlarına yansımadığı, ancak oranın yüzde 6'nın üstünde olduğu durumlarda yüksek asgari ücretin intihar oranlarının azalmasında etkili olduğu kaydedildi.