Arnavutluk'ta depremin ardından 17 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen deprem sonrasında açılan soruşturma kapsamında, ihmal ve sorumluluğu olduğu belirlenenler hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Toplamda 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyuran savcılık, suçlamaları "görevi kötüye kullanma", "cinayete teşebbüs" ve "öldürme" olarak açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturmadaki ilk bulgular, yıkılan binalardaki can kayıplarında müteahhitlerin, inşaat mühendislerinin ve mülk sahiplerinin güvenlik kurallarını ve standartlarını gözetmediğini gösteriyor" denildi.
Cumartesi günü gözaltına alınan 9 kişiden 2'si hakkında "cinayete teşebbüs"ten dava açılırken, bu kişilerin 4 kişinin yaşamını yitirdiği otel sahipleri olduğu kaydedildi.
Emniyet güçleri ise hakkında yakalama kararı çıkarılanlardan bazılarının depremden sonra kaçtığını dile getirdi.