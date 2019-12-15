Arnavutluk'ta depremin ardından 17 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve 51 kişinin ölümüne, 900'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.