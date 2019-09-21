Arnavutluk 111 sığınmacıyı Türkiye'ye teslim etti

Arnavutluk Savunma Bakanı, 111 kişinin Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde teknelerle Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 111 kişi Arnavutluk’a bağlı ekiplerce yakalanıp Türkiye’ye teslim edildi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka, sosyal medyadan yayımladığı açıklamada Suriye, Irak ve Filistin kökenli 111 sığınmacı, ‘üç ayrı operasyonda kurtarıldığı’ dedi.

Arnavut bakan, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların dün gece iki sürat teknesi ve küçük bir teknede bulunduğunu açıkladı. Xhacka, Arnavut Donanması'na ait Oriku gemisi tarafından bulunan sığınmacıların Türk sahil güvenlik birimine teslim edildiğini belirtti.

Arnavut bakan, Oriku'nun, AB sınır koruma ajansı Frontex'in görevlendirmesi kapsamında görev yaptığını belirtti.

YUNANİSTAN: SON ÜÇ GÜNDE 1800'DEN FAZLA SIĞINMACI GEÇTİ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı dün günü yaptığı açıklamada, son üç günde Türkiye'den Yunan adalarına 1800’den fazla sığınmacının geçtiği belirtildi. Midilli, Sakız, İstanköy ve Sisam adalarına bu perşembe 600 çarşamba 800, salıysa 562 sığınmacı geçti.

Yunan yetkililer, özellikle son iki aydaki sığınmacı akını nedeniyle söz konusu adalardaki kamplarda yer kalmadığını belirtiyor. Yunan adalarında bulunan sığınmacı sayısı geçen yılın Nisan ayında 14 bin civarındayken bu sene bu rakam 28 bine ulaştı.