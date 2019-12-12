Arjantinli eski polis ‘Kirli Savaş’ dönemindeki suçlarından tutuklandı

Paris’te yaşayan Arjantinli eski polis şefi ABD destekli diktatörlük döneminde işlediği insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklandı.

Arjantin’in "Kirli Savaş" diye adlandırılan ABD destekli diktatörlük dönemi sırasında insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı eski polis memuru Mario Sandoval, Fransa’da tutuklandı.

On yıldır Paris’te yaşayan işkenceci Sandoval, Arjantinli hukukçuların uzun süren hukuk mücadelesinin ardından tutuklandı.

Avukat Sophie Thonon-Wesfreid, Reuters'a yaptığı açıklamada, Fransa'nın yüksek idari mahkemesi Conseil d'Etat'ın, Sandoval'ın iadesine karşı temyiz başvurusunu reddettiğinden birkaç saat sonra tutuklandığını söyledi.

Arjantin’de yedi yıllık askeri diktatörlüğün ardından Fransa’ya taşınan ve 1997’de Fransız vatandaşlığı alan Sandoval, Arjantinli savcılar tarafından işkenceyi de içeren 600’den fazla insan hakları ihlaliyle suçlanıyor.

“Kirli Savaş” olarak adlandırılan diktatörlük döneminde 30 binden fazla insan öldürüldü.